Кремль не ждет краха НАТО на фоне недовольства США союзниками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не ожидает краха НАТО на фоне недовольства США своими союзниками по Североатлантическому альянсу.
«Так или иначе европейская составляющая будет расти», – отметил он в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину (цитата по «РИА Новости»).
10 апреля Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ему наказанием для европейских стран, которые ограничили доступ Вашингтона к военным базам в рамках операции в Иране. Американский глава не уточнял, что может предпринять в отношении отказавшихся от поддержки США государств.
По словам собеседников The Times, европейские союзники по НАТО выразили готовность к «любым мерам наказания» со стороны Трампа в качестве альтернативы возможному выходу США из альянса.
6 апреля президент США объявил, что отказ НАТО поддержать США в разблокировке Ормузского пролива стал пятном на репутации альянса.