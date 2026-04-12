Кремль не ждет краха НАТО на фоне недовольства США союзниками

10 апреля Financial Times писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ему наказанием для европейских стран, которые ограничили доступ Вашингтона к военным базам в рамках операции в Иране. Американский глава не уточнял, что может предпринять в отношении отказавшихся от поддержки США государств.