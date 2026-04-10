The Times: страны НАТО готовы к «наказанию», лишь бы США не покинули альянс
Европейские союзники по НАТО выразили готовность к «любым мерам наказания» со стороны президента США Дональда Трампа в качестве альтернативы возможному выходу Вашингтона из альянса. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
«Европейские союзники по НАТО рассчитывают, что любые меры наказания могут стать альтернативой угрозе Трампа выйти из НАТО», – сказал один из собеседников газеты.
10 апреля Financial Times писала, что Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ему наказанием для стран Европы, которые ограничили доступ Вашингтона к военным базам в рамках операции в Иране. «Трамп был вне себя от гнева во время встречи в Белом доме с Рютте. Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают [США]», – говорилось в публикации.
9 апреля Politico также сообщило, что беседа Трампа и Рютте в Белом доме так и не смягчила отношение американского лидера к альянсу. По окончании встречи президент США вновь опубликовал в социальных сетях несколько гневных постов в адрес объединения.
Американский лидер также говорил, что отказ НАТО поддержать США в разблокировке Ормузского пролива стал пятном на репутации альянса. По словам Трампа, разногласия с альянсом начались еще в ситуации вокруг принадлежности Гренландии.