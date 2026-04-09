Politico: встреча с Рютте не помогла смягчить враждебность Трампа к НАТО
Встреча президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Белом доме так и не смягчила отношение американского лидера к альянсу, сообщило издание Politico.
Как пишет газета, по окончании беседы глава Белого дома вновь опубликовал в социальных сетях несколько гневных постов в адрес объединения. Он раскритиковал альянс за отсутствие помощи США и вновь заявил о разногласиях по вопросу принадлежности Гренландии.
9 апреля спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что Рютте не способен защитить объединение. Так он прокомментировал согласие генсека альянса со словами Трампа о том, что НАТО потерпело провал.
6 апреля американский лидер говорил, что отказ НАТО поддержать США в ведении операции против Ирана стал пятном на репутации альянса.По словам Трампа, разногласия с альянсом начались еще в ситуации вокруг принадлежности Гренландии.