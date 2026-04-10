Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

FT: Трамп на встрече с Рютте пригрозил наказать страны НАТО за отсутствии помощи

Президент США Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте пригрозил ему наказанием для стран Европы, которые ограничили доступ Вашингтона к военным базам в рамках операции в Иране. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

«Трамп был вне себя от гнева во время встречи в Белом доме с Рютте. Он пригрозил наказать европейские государства, которые, по его мнению, недостаточно поддерживают [США]», – говорится в публикации.

По данным издания, Трамп не уточнял, что может предпринять в отношении отказавшихся от поддержки Вашингтона стран. Источники также отметили, что гнев американского лидера против Франции и Испании стал «центральной темой» разговора с Рютте в Белом доме.

10 апреля Politico со ссылкой на европейских чиновников писало, что Трамп резко высказывался в адрес Рютте во время их встречи, а разговор стал «сплошным потоком оскорблений». Издание подчеркнуло, что глава Белого дома использовал переговоры для выражения недовольства позицией стран Европы, которые не спешат участвовать в операции против Ирана.

9 апреля Politico также сообщила, что беседа Трампа и Рютте в Белом доме так и не смягчила отношение американского лидера к альянсу. По окончании встречи президент США вновь опубликовал в социальных сетях несколько гневных постов в адрес объединения. Он в том числе напомнил о разногласиях по вопросу принадлежности Гренландии.

