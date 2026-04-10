Politico: разговор Трампа и Рютте стал «сплошным потоком оскорблений»
Президент США Дональд Трамп резко высказывался в адрес генсека НАТО Марка Рютте во время их встречи в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По словам одного из источников, переговоры прошли напряженно. «Разговор был сплошным потоком оскорблений. Трамп, по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», – заявил собеседник издания, добавив, что встреча «пошла наперекосяк».
Как отмечает Politico, Трамп использовал переговоры для выражения недовольства позицией европейских стран, которые не спешат участвовать в операции против Ирана.
В то же время другой европейский чиновник назвал визит Рютте своевременным. По его мнению, встреча позволила американскому лидеру «выпустить пар», а последующие публикации Трампа в Truth Social не содержали конкретных угроз в адрес НАТО или союзников, что он расценил как позитивный сигнал.
9 апреля Reuters сообщало, что после переговоров Рютте проинформировал лидеров стран ЕС о намерении Трампа добиться от них конкретных обязательств по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
6 апреля Трамп заявлял, что отказ НАТО поддержать США в операции против Ирана нанес ущерб репутации альянса. По его словам, разногласия с союзниками начали нарастать еще на фоне ситуации вокруг Гренландии.