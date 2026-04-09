Reuters: Рютте передал странам ЕС, что Трамп ждет их помощи в Ормузском проливе
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте лидерам стран Евросоюза, что президент США Дональда Трамп хочет добиться от них конкретных обязательств по обеспечению безопасности Ормузского пролива в ближайшее время. Об этом сообщили агентству Reuters два дипломата из Европы.
НАТО не будет играть никакой роли в войне против Ирана, но союзники США хотят помочь в поиске долгосрочных решений относительно пролива, заявил один из собеседников агентства.
Великобритания возглавляет группу из примерно 40 стран, которые стремятся разработать план по обеспечению безопасности Ормузского пролива, но пока прогресса не произошло, говорится в материале.
Газета Politico писала, что Рютте на встрече в Белом доме не смог смягчить отношение американского лидера к альянсу. После переговоров с главой НАТО Трамп вновь опубликовал в социальных сетях несколько гневных постов в адрес объединения, обвинив в нежелании помогать США.
6 апреля американский лидер говорил, что отказ НАТО поддержать США в ведении операции против Ирана стал пятном на репутации альянса. По словам Трампа, разногласия с альянсом начались еще в ситуации вокруг принадлежности Гренландии.