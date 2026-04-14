Небензя заявил о риске превращения ЕС в очередной рейх
Европейский союз (ЕС) отходит от идеи послевоенной единой Европы и движется в сторону опасного курса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Судя по всему, от прекрасной послевоенной идеи единой Европы транзитом через "цветущий сад" ЕС идет к строительству очередного рейха», – сказал он (цитата по ТАСС).
Небензя также выразил надежду, что в странах Евросоюза и международном сообществе «остались еще трезвые головы, понимающие риски и готовые предотвратить такое развитие событий».
В декабре 2025 г. основатель Tesla и SpaceX Илон Маск согласился, что Евросоюз является «Четвертым рейхом». Маск ответил на публикацию пользователя с изображением флага ЕС, под которым скрывается флаг нацистской Германии. Пост сопровождается подписью: «Четвертый рейх».