Москалькова заявила о розыске сотен людей после оккупации Курской области

11 апреля Москалькова сообщала о возвращении в Россию семи жителей Курской области, удерживавшихся на территории Украины. В их числе были пять женщин и двое мужчин. По ее словам, договоренности об освобождении были достигнуты после сложных переговоров, и освобожденные вскоре воссоединятся с семьями.