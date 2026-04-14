Москалькова заявила о розыске сотен людей после оккупации Курской области

Ведомости

Судьба нескольких сотен жителей Курской области, пропавших во время оккупации части региона, остается неизвестной. Об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила ТАСС.

По ее словам, была проведена значительная работа по установлению судьбы каждого жителя.

«Сегодня есть еще несколько сотен человек, которые по-прежнему находятся в розыске, и судьба их еще до конца не установлена», – сказала Москалькова.

11 апреля Москалькова сообщала о возвращении в Россию семи жителей Курской области, удерживавшихся на территории Украины. В их числе были пять женщин и двое мужчин. По ее словам, договоренности об освобождении были достигнуты после сложных переговоров, и освобожденные вскоре воссоединятся с семьями.

6 марта омбудсмен также заявляла о возвращении из украинского плена пожилой женщины и ее внучки.

