Каллас заявила о непонимании в ЕС действий США в Ормузском проливе
Евросоюз не понимает действий США в Ормузском проливе и выступает против ограничений судоходства. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Не совсем ясно, какие именно действия предпринимают США», – сказала она в интервью BBC. По словам Каллас, ЕС считает важным сохранять свободу навигации на маршруте, который исторически был открыт для всех.
Глава европейской дипломатии призвала искать дипломатическое решение конфликта «на основе взаимного уважения», а также подчеркнула необходимость подключения к переговорам стран Персидского залива. ЕС, по ее словам, готов участвовать в стабилизации ситуации после прекращения боевых действий и снижения угроз безопасности.
После безрезультатных переговоров 13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе. Меры начали действовать с 10:00 по восточному времени (17:00 мск).
По данным The Wall Street Journal, в обеспечении блокады задействованы более 15 кораблей ВМС США. Ограничения распространяются на судоходство в районе иранских портов и прибрежных районов Персидского залива, Оманского залива и части Аравийского моря.