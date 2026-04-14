Вэнс: США достигли своих целей в Иране
Вашингтон считает свои задачи в отношении Ирана выполненными и готов переходить к следующему этапу. Об этом заявил вице-президент США Джэй Ди Вэнс в интервью Fox News.
«Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда достигли своих целей», – сказал он. Теперь США, как сказал Вэнс, «могут сворачивать» военную операцию.
Также, по его словам, введенная США морская блокада усилила позиции Вашингтона на переговорах. «Мяч полностью на их стороне», – подчеркнул он. Вэнс отметил, что переговоры с Ираном в Пакистане, несмотря на отсутствие итогового соглашения, нельзя считать провалом.
«Они сдвинулись в нашу сторону, но этого было недостаточно», – сказал вице-президент. Он пояснил, что иранская делегация не смогла согласовать условия сделки без одобрения руководства в Тегеране.
Вашингтон, по его словам, ожидает от Тегерана полного восстановления судоходства через Ормузский пролив. «Мы прекратили бомбардировки страны. В ответ мы ожидаем полного открытия пролива», – заявил Вэнс.
Он также подтвердил жесткую позицию администрации по ядерной программе Ирана.
Переговоры США и Ирана прошли 11 апреля в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую – вице-президент США Джей Ди Вэнс.
12 апреля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщал, что переговоры Тегерана и Вашингтона завершились безрезультатно, хотя стороны смогли согласовать ряд позиций. Но разногласия сохраняются по двум–трем ключевым вопросам.