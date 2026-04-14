Reuters: делегации США и Ирана могут провести переговоры в ближайшие дни
Переговорщики из США и Ирана могут вернуться в Исламабад в конце недели, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников.
Дата еще не определена, делегации планируют выбрать ее с пятницы по воскресенье, рассказал высокопоставленный иранский источник.
Исламабад поддерживает связь с обеими сторонами относительно сроков следующего раунда. Встреча вероятна в выходные дни, сообщил пакистанский источник. Иран заявил о готовности ко второму раунду.
Переговоры США и Ирана прошли 11 апреля в Исламабаде. Иранскую делегацию возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, американскую – вице-президент США. 14 апреля Associated Press сообщило, что стороны обсуждают проведение следующего раунда переговоров в Женеве или Исламабаде. Встреча может состояться уже 16 апреля.
Financial Times писала, что после 21-часовых переговоров в Исламабаде вице-президента США Джей Ди Вэнс вернулся в Вашингтон без договоренностей по долгосрочному урегулированию конфликта с Ираном. FT считает, что эти события стали серьезным ударом для него.