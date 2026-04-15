НАТО направит Украине военную помощь на $60 млрд в 2026 году

Ведомости

Североатлантический альянс намерен предоставить Украине военную помощь на $60 млрд в 2026 г. в дополнение к европейскому кредиту. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, передает украинская «Европейская правда».

«Все союзники должны инвестировать больше, чтобы достичь целевого показателя в $60 млрд на поддержку безопасности и обороны Украины в этом году», – сказал он.

Рютте добавил, что любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть «дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе».

В феврале Рютте говорил, что США в рамках финансируемой европейскими странами НАТО программы произведут и поставят Украине в 2026 г. вооружения на общую сумму около $15 млрд.

При этом, согласно февральскому докладу разведывательного управления Пентагона, подготовленному для конгресса, США сократили помощь Украине в 44 раза в 2025 г. по сравнению с периодом 2022–2024 гг. Последний крупный пакет на сумму $60,78 млрд конгресс утвердил в апреле 2024 г. После этого, отмечают авторы, финансирование предоставлялось в «относительно скромных размерах».

