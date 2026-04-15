Нарышкин: ВСУ скоро утратят способность к организованному сопротивлению
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ближайшее время могут утратить способность к организованному сопротивлению. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). По словам Нарышкина, Россия стремится к установлению мира на территории Украины и «неоднократно это доказывала».
Он также добавил, что ряд стран Евросоюза выступают против такого сценария развития событий.
10 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет прочного и устойчивого мира с Украиной, а не перемирия.
Речь также идет о требовании России к Украине вывести армию из подконтрольной ей части Донбасса, о необходимости такого шага для прекращения конфликта говорила и американская сторона. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не пойдет на это.
24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина близки к заключению соглашения об урегулировании конфликта.