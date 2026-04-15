Главная / Политика /

Нарышкин предупредил о подготовке Европы к войне с Россией и Белоруссией

Ведомости

На западных границах России и Белоруссии фиксируются признаки подготовки к возможному военному конфликту, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мы видим, как в странах Балтии, Польше идет усиленная милитаризация экономики, идет усиленное военное строительство, развивается мобилизационный потенциал территорий», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Нарышкин напомнил, что Польша и страны Балтии также вышли из конвенции о запрете противопехотных мин и создают новые фортификационные сооружения на своих восточных границах. Он добавил, что подобные процессы уже наблюдались накануне Второй мировой войны, подчеркнув, что нападение на Польшу тогда было совершено с запада.

Нарышкин также отметил, что Красная армия сыграла ключевую роль в освобождении Польши от нацистской оккупации.

В ноябре 2025 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко дал указания в отношении дальнейших действий белорусских пограничников на границе с Литвой.

