Кремль выразил сожаление из-за решения Молдавии выйти из СНГ
Москва сожалеет о решении Молдавии покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы сожалеем», – сказал он, отвечая на вопрос о реакции российской стороны (цитата по ТАСС).
15 апреля стало известно, что Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 г. Вице-премьер и глава МИДа республики Михай Попшой заявил, что уведомление о выходе было направлено в секретариат организации в Минске.
Решение принято после денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Парламент одобрил соответствующие инициативы 2 апреля – «за» проголосовали 60 из 101 депутата, против выступили 26. Президент Майя Санду подписала указы 8 апреля.
Молдавия станет третьей страной, вышедшей из СНГ, после Грузии и Украины. Власти республики объясняли это решение курсом на интеграцию в Евросоюз. Также ожидается экономия около $176 000 за счет прекращения ежегодных взносов в бюджет организации.