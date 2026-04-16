Политика

Кремль выразил сожаление из-за решения Молдавии выйти из СНГ

Ведомости

Москва сожалеет о решении Молдавии покинуть Содружество Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем», – сказал он, отвечая на вопрос о реакции российской стороны (цитата по ТАСС).

15 апреля стало известно, что Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 г. Вице-премьер и глава МИДа республики Михай Попшой заявил, что уведомление о выходе было направлено в секретариат организации в Минске.

Решение принято после денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Парламент одобрил соответствующие инициативы 2 апреля – «за» проголосовали 60 из 101 депутата, против выступили 26. Президент Майя Санду подписала указы 8 апреля.

Молдавия станет третьей страной, вышедшей из СНГ, после Грузии и Украины. Власти республики объясняли это решение курсом на интеграцию в Евросоюз. Также ожидается экономия около $176 000 за счет прекращения ежегодных взносов в бюджет организации.

