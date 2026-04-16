В Кремле посмотрели обращение Виктории Бони
В Кремле видели видеообращение блогера Виктории Бони к президенту РФ Владимиру Путину и обратили внимание на проблемы, которые она озвучила, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«То, что с большим интересом автор этого обращения отметила эти вопросы, да, действительно, – это весьма резонансные темы. Но по ним ведется, справедливости ради, большая работа, задействовано большое количество людей. И это все не оставлено без внимания», – сказал он.
Боня в ролике выступила «от лица народа» по темам наводнения в Дагестане, выбросе мазута в Анапе, ограничениях в интернете и др. Обращение набрало больше 20 млн просмотров и более 1 млн лайков.
В конце марта Дагестан столкнулся с крупными паводками, которые привели к подтоплению сотен домохозяйств и эвакуации тысяч жителей по всей республике. Глава Дагестана Сергей Меликов говорил, что при наводнениях пострадали более 6200 человек.