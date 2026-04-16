Путин встретится с главой Карачаево-Черкесии

Глава государства тогда подчеркнул, что соцобъекты требуют особого внимания и много школ нужно привести в должное состояние. Президент также отметил необходимость увеличения мест в детских садах. Темрезов рассказал и про курорт «Архыз», который в 2024 г. посетили 2,3 млн человек. Это в 4,5 раза превышает население республики.