Путин встретится с главой Карачаево-Черкесии
Президент РФ Владимир Путин 16 апреля проведет встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент традиционно продолжает фактически ежедневную работу с главами регионов», – сказал он.
Также у Путина будет ряд закрытых встреч, крупных публичных мероприятий не запланировано.
Прошлая встреча Путина с Темрезовым прошла 30 июля прошлого года. Тогда глава республики рассказал, что за последние пять лет в Карачаево-Черкесии было построено 803 соцобъекта, на эти цели направили почти 45 млрд руб. Также было построено 190 км дорог, 64 школы, 56 культурных объектов, 52 объекта здравоохранения.
Глава государства тогда подчеркнул, что соцобъекты требуют особого внимания и много школ нужно привести в должное состояние. Президент также отметил необходимость увеличения мест в детских садах. Темрезов рассказал и про курорт «Архыз», который в 2024 г. посетили 2,3 млн человек. Это в 4,5 раза превышает население республики.