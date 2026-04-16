СК: ВСУ атаковали танкер под флагом Либерии в российских водах

Атаки произошли в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка. Личность второй погибшей девушки устанавливается. Число пострадавших уже достигло семи. Одну из женщин госпитализировали с травмами в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, удары пришлись на Новороссийск, Лоо и Дагомыс.