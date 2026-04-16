СК: ВСУ атаковали танкер под флагом Либерии в российских водах
Украинские беспилотники атаковали нефтяной танкер, который находился в российских территориальных водах под флагом Либерии. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Max.
«В территориальных водах РФ подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов нефтяной танкер, следовавший под флагом Республики Либерия», – сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным СК, в результате атаки ранен капитан судна, гражданин Турции. Его госпитализировали.
В той же публикации ведомство сообщило о возбуждении уголовного дело после гибели и ранений мирных жителей Краснодарского края из-за украинских ударов. Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
Атаки произошли в ночь на 16 апреля. В Туапсе погибли два человека, в том числе 14-летняя девочка. Личность второй погибшей девушки устанавливается. Число пострадавших уже достигло семи. Одну из женщин госпитализировали с травмами в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, удары пришлись на Новороссийск, Лоо и Дагомыс.