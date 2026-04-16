МИД Чехии вызвал посла РФ после публикации списка производителей украинских БПЛА

Глава МИД Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге Александра Змеевского в связи с публикацией Минобороны РФ списка производителей беспилотников в ряде стран Европы, включая Чехию. Об этом сообщает Radio Prague со ссылкой на чешское внешнеполитическое ведомство.

По данным МИДа, поводом стали угрозы, адресованные двум чешским компаниям, фигурирующим в публикации. Министр потребовал разъяснений российской стороны. Встреча с послом запланирована на начало следующей недели.

«В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – сказано в сообщении.

Президент Чехии Петр Павел, комментируя ситуацию, заявил, что стране следует исходить из наличия потенциальных угроз. По его словам, было бы наивно считать, что Чехия не входит в список возможных целей, и «в этих условиях необходимо принимать соответствующие меры».

15 апреля Минобороны РФ опубликовало адреса, как заявляется, производств беспилотников для Украины. Москва расценила деятельность этих производств как намеренную эскалацию, ведущую к втягиванию Европы в войну. По заявлению Минобороны РФ, БПЛА для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге.

Тогда же Медведев написал, что места производства беспилотников для Украины в Европе являются законными целями для российской армии.

