Нетаньяху заявил о возможности «исторического» соглашения с Ливаном

16 апреля президент США Дональд Трамп по итогам бесед с Нетаньяху и ливанским президентом Джозефом Ауном анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. Президент США пообещал также, что пригласит Нетаньяху и Ауна на трехсторонние переговоры в Белый дом. Лидеры Израиля и Ливана не проводили прямых встреч с 1983 г., добавил он.