Политика

Нетаньяху заявил о возможности «исторического» соглашения с Ливаном

У Израиля есть шанс заключить «историческое» мирное соглашение с Ливаном на фоне введения 10-дневного режима прекращения огня. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает The Times of Israel.

По его словам, перемирие, которое должно вступить в силу в полночь 17 апреля, рассматривается как возможность для запуска переговорного процесса. «У нас есть возможность достичь исторического мирного соглашения с Ливаном», – отметил он.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль согласился на временное прекращение огня, несмотря на сохраняющиеся разногласия с ливанским движением «Хезболла». Ключевыми условиями израильской стороны остаются разоружение группировки и достижение долгосрочного и устойчивого мира.

Он сообщил, что Израиль отверг требования «Хезболлы» о полном выводе войск до международно признанной границы и формате перемирия «тишина в обмен на тишину». Несмотря на это, стороны согласились на временное прекращение боевых действий.

Премьер также заявил, что израильские силы сохранят присутствие на территории Ливана в расширенной зоне безопасности шириной около 10 км.

При этом Нетаньяху признал, что у «Хезболлы» сохраняется часть ракетного арсенала и этот вопрос предстоит решить в ходе дальнейших переговоров.

16 апреля президент США Дональд Трамп по итогам бесед с Нетаньяху и ливанским президентом Джозефом Ауном анонсировал 10-дневное перемирие между Израилем и Ливаном. Президент США пообещал также, что пригласит Нетаньяху и Ауна на трехсторонние переговоры в Белый дом. Лидеры Израиля и Ливана не проводили прямых встреч с 1983 г., добавил он.

