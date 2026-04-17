NYP: Хантер Байден скрывается в Калифорнии от долгов в $20 млн

В июне 2024 г. Байден-младший был признан виновным по делу о незаконной покупке оружия. В 2023 г. ему предъявили обвинения, связанные с приобретением револьвера в 2018 г. Но 1 декабря 2024 г. Джо Байден объявил о помиловании сына, указав, что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.