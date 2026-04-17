Политика

NYP: Хантер Байден скрывается в Калифорнии от долгов в $20 млн

Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер скрывается от кредиторов на фоне долгов более чем на $20 млн в Калифорнии, а не в ЮАР. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, близкий к семье.

По данным издания, он проживает в пригороде Лос-Анджелеса в крупном поместье. При этом информация о его нахождении в ЮАР, как утверждают собеседники газеты, распространяется намеренно, чтобы создать впечатление, что «он на мели» и не может оплачивать свои счета.

Как пишет NYP, задолженность Байдена-младшего включает около $17 млн перед юристами в Вашингтоне, $5 млн перед бизнесменом Кевином Моррисом и более $1 млн перед арт-дилером.

10 апреля Daily Mail сообщала, что Хантер Байден покинул США из-за долгов на $17 млн. В документах, на которые ссылалось издание, говорилось о его пребывании за границей и невозможности погасить обязательства.

В июне 2024 г. Байден-младший был признан виновным по делу о незаконной покупке оружия. В 2023 г. ему предъявили обвинения, связанные с приобретением револьвера в 2018 г. Но 1 декабря 2024 г. Джо Байден объявил о помиловании сына, указав, что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.

