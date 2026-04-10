Политика /

Daily Mail сообщила об отъезде сына Байдена из США из-за долга в $17 млн

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер мог уехать из страны из‑за долга в размере $17 млн. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на соответствующий судебный документ.

Согласно данным издания, в документе содержится указание на то, что Байден в настоящее время проживает за границей и не имеет возможности погасить задолженность по юридическим счетам.

Кроме того, DM приводит сведения от юридической фирмы, ранее представлявшей интересы Байдена-младшего. В фирме утверждают, что он не оплатил счета на сумму, существенно превышающую $50 000.

Путин не осуждает Байдена за решение помиловать сына

Политика / Международные отношения

Издание напоминает, что годом ранее адвокат сына экс-президента сообщал о наличии у него долга размером около $17 млн. Также газета отмечает, что 6 апреля Байден указал, что его клиент считается «неимущим» и не в состоянии покрыть свои долги, а также оплатить работу экспертов в рамках поданного против него иска.

В июне 2024 г. Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения.

В августе газета The New York Times сообщила, что Хантер Байден в 2016 г. искал помощи у правительства США для потенциально прибыльного энергетического проекта в Италии, когда его отец был вице-президентом. Байден-младший написал по крайней мере одно письмо послу США в Италии в 2016 г. с просьбой о помощи украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой он являлся.

