Хантер Байден обращался к послу США в Италии за помощью для украинской Burisma

«Никакой встречи не было, никакого проекта не было, никакого запроса в США не было, а была лишь просьба о знакомстве в Италии», – утверждает Лоуэлл, который назвал обращение своего клиента «надлежащей просьбой». Представитель Белого дома сказал, что Байден не знал, когда был вице-президентом, что его сын обращался в посольство США в Италии от имени Burisma.