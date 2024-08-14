Хантер Байден обращался к послу США в Италии за помощью для украинской Burisma
Хантер Байден – сын действующего президента США Джо Байдена – в 2016 г. искал помощи у правительства США для потенциально прибыльного энергетического проекта в Италии, когда его отец был вице-президентом. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на документы госдепартамента.
Документы, которые администрация Байдена скрывала в течение многих лет, показывают, что Хантер Байден написал по крайней мере одно письмо послу США в Италии в 2016 г. с просьбой о помощи украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой он являлся.
«Это украинская компания, и, чтобы обезопасить себя, U.S.G. не следует вести активные переговоры с правительством Италии без того, чтобы компания не прошла через Центр защиты интересов D.O.C.», – написал сотрудник министерства торговли, работающий в посольстве США в Риме. Этими аббревиатурами обозначаются правительство США и программа минторга, поддерживающая американские компании, которые стремятся вести бизнес с иностранными правительствами.
Аббе Лоуэлл, адвокат Байдена-младшего, сказал, что его клиент «спрашивал разных людей», включая посла США в Италии (в то время – Джона Р. Филлипса), могут ли они организовать знакомство между Burisma и президентом итальянского региона Тоскана, где Burisma занималась геотермальным проектом.
«Никакой встречи не было, никакого проекта не было, никакого запроса в США не было, а была лишь просьба о знакомстве в Италии», – утверждает Лоуэлл, который назвал обращение своего клиента «надлежащей просьбой». Представитель Белого дома сказал, что Байден не знал, когда был вице-президентом, что его сын обращался в посольство США в Италии от имени Burisma.
Департамент опубликовал документы вскоре после того, как Джо Байден выбыл из президентской гонки, а его сын готовится предстать перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов дохода от Burisma и других зарубежных предприятий.
В июне Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Приговор Хантеру вынесет суд в штате Делавэр 13 ноября.