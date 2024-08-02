Приговор сыну президента США Хантеру Байдену вынесут 13 ноября
Суд в штате Делавэр вынесет приговор Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, по делу о хранении оружия 13 ноября, следует из постановления в электронной базе суда.
«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 г., в 10:00 (18:00 мск)», – говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).
11 июня стало известно, что присяжные в штате Делавэр признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Его отец Джо Байден заявлял, что принимает решение присяжных, но продолжит гордиться своим сыном Хантером и поддерживать его.
Помимо прочего, в декабре 2023 г. Байдена-младшего обвинили в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях. Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2019 г. он не заплатил по меньшей мере $1,4 млн налогов. В июне 2023 г. Хантер заключил сделку со следствием. Предполагалось, что он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате федерального налога и избежит тюрьмы по обвинению в хранении огнестрельного оружия. Но в июле того же года сделка сорвалась.