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Приговор сыну президента США Хантеру Байдену вынесут 13 ноября

Ведомости

Суд в штате Делавэр вынесет приговор Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, по делу о хранении оружия 13 ноября, следует из постановления в электронной базе суда.

«Вынесение приговора по этому делу начнется в среду, 13 ноября 2024 г., в 10:00 (18:00 мск)», – говорится в документе (цитата по «РИА Новости»).

11 июня стало известно, что присяжные в штате Делавэр признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Его отец Джо Байден заявлял, что принимает решение присяжных, но продолжит гордиться своим сыном Хантером и поддерживать его.

Помимо прочего, в декабре 2023 г. Байдена-младшего обвинили в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях. Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2019 г. он не заплатил по меньшей мере $1,4 млн налогов. В июне 2023 г. Хантер заключил сделку со следствием. Предполагалось, что он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате федерального налога и избежит тюрьмы по обвинению в хранении огнестрельного оружия. Но в июле того же года сделка сорвалась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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