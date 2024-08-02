Приговор сыну президента США Хантеру Байдену вынесут 13 ноября

Помимо прочего, в декабре 2023 г. Байдена-младшего обвинили в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях. Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2019 г. он не заплатил по меньшей мере $1,4 млн налогов. В июне 2023 г. Хантер заключил сделку со следствием. Предполагалось, что он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате федерального налога и избежит тюрьмы по обвинению в хранении огнестрельного оружия. Но в июле того же года сделка сорвалась.