Сына Джо Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия

Сына Джо Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружияТеперь Хантеру грозит до 25 лет лишения свободы
12 присяжных в штате Делавэр признали Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, виновным по делу о незаконной покупке оружия. Об этом сообщает Reuters.
В частности, Хантер при покупке оружия заявил, что не принимает наркотики, что впоследствии оказалось ложью. Если бы он раскрыл данные о своих вредных привычках, то ему, согласно местному законодательству, в покупке оружия должны были отказать. Таким образом, 53-летний Хантер стал первым сыном действующего американского президента, которого признали виновным в совершении уголовного преступления.
Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения. Судья не назначил дату вынесения приговора. Отмечается, что приговор будет оглашен не позднее, чем за месяц до президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.
Агентство отмечает, что вердиктом присяжных могут воспользоваться демократы, желающие опровергнуть заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что «система правосудия применила против него оружие».
11 июня сообщалось, что в первый день заседаний присяжные не смогли вынести вердикт по делу сына президента.
Осенью 2023 г. Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Сын президента не признал себя виновным. По всем трем пунктам ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до $500 000.
Кроме того, в декабре 2023 г. Байдену-младшему предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам: в трех уголовных преступлениях и шести мелких налоговых правонарушениях. Согласно обвинительному заключению, с 2016 по 2019 г. он не заплатил по меньшей мере $1,4 млн налогов. Прокуроры утверждали, что Хантер Байден «потратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы оплачивать свои налоговые счета». В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит до 17 лет лишения свободы. В январе сообщалось, что Хантер Байден не признал себя виновным ни по одному из пунктов.
В июне 2023 г. Байден-младший заключил сделку со следствием. Предполагалось, что он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате федерального налога. Таким образом он смог бы избежать тюрьмы по обвинению в хранении огнестрельного оружия, но в июле сделка сорвалась.
3 июня президент США Джо Байден заявил, что принимает решение присяжных, но продолжит гордиться своим сыном Хантером. «Я президент, но я также и отец. Мы с Джилл любим нашего сына, и мы очень гордимся тем человеком, которым он является сегодня», – сказал Байден. Американский лидер подчеркнул, что вместе с супругой продолжит поддерживать Хантера.
Ситуация с Байденом-младшим стала еще одним событием, которое обостряет внимание к предвыборной гонке в США. В мае бывший президент США Дональд Трамп, который намерен вновь вернуться на пост, по решению присяжных Нью-Йоркского суда был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В связи с этим грядущие американские выборы могут стать «битвой антирейтингов», считает политолог и кандидат политических наук Станислав Бышок. Он поясняет, что кто-то проголосует за Байдена, потому что Трамп «еще хуже» и признан судом присяжных виновным по деликатным обвинениям, а кто-то – за Трампа, потому что его конкурент, в числе прочего, воспитал «нехорошего сына».
«Делать ставки на то, чей антирейтинг перевесит, я бы не советовал. Принципиальный вопрос в другом: признает ли итоги выборов проигравшая сторона, если результат обоих кандидатов будет близким, то есть если нельзя будет говорить о безусловной победе одного и сокрушительном поражении другого?» – отмечает Бышок.
Эксперт напоминает, что США являются партийной страной, поэтому их послевыборное будущее будут определять не конкретные политики, а множество партийных функционеров разного уровня: от национального до городского и окружного. «Чем ближе к земле, тем проще и очевиднее будет компромисс ради общего блага. А наверху гром и молния будут еще долго греметь, со скандалами, интригами, расследованиями и перманентной угрозой импичмента», – заключает политолог.
Признание Хантера Байдена виновным по делу о хранении оружия будет иметь только поверхностное влияние на избирательную кампанию его отца, считает американист Ян Веселов. «Речь не о самом кандидате, а о его сыне», – отметил он. В отличие от обвинений в коррупции, которые республиканцы уже 1,5 года безуспешно пытаются доказать, дело о хранении оружия не затрагивает самого Джо Байдена. К тому же, он уже говорил, что примет любое решение присяжных и не станет использовать помилование в отношении сына.
Очевидно, что бывший президент США Дональд Трамп будет использовать это для критики Байдена на предстоящих дебатах. А сам президент наверняка будет парировать упоминанием того, что Трамп сам признан виновным. Но эксперт объясняет, что вердикт Хантеру не будет иметь тех же долгосрочных последствий для итога президентских выборов в США, как это было в случае с Трампом после признания его виновным по «Манхэттенскому» делу.
Завкафедрой политологии и политуправления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров отмечает, что история Хантера может иметь продолжение, которое как раз и повлияет на электоральную поддержку. «Не исключено, что следующим шагом найдут факты, свидетельствующие о том, что Джо Байден создавал условия для сына. Если так, то это может негативно повлиять на перспективы президента США», – сказал эксперт.