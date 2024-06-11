Сына Джо Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия

Ситуация с Байденом-младшим стала еще одним событием, которое обостряет внимание к предвыборной гонке в США. В мае бывший президент США Дональд Трамп, который намерен вновь вернуться на пост, по решению присяжных Нью-Йоркского суда был признан виновным по делу о фальсификации финансовой документации его компании Trump Organization при сделке с порноактрисой Сторми Дэниэлс. В связи с этим грядущие американские выборы могут стать «битвой антирейтингов», считает политолог и кандидат политических наук Станислав Бышок. Он поясняет, что кто-то проголосует за Байдена, потому что Трамп «еще хуже» и признан судом присяжных виновным по деликатным обвинениям, а кто-то – за Трампа, потому что его конкурент, в числе прочего, воспитал «нехорошего сына».