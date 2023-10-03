Сын президента США не признал себя виновным по делу о незаконном хранении оружия
Сын президента США Джо Байдена Хантер не признал себя виновным ни по одному пункту федеральных обвинений по делу о незаконном хранении оружия, передает Fox News.
Хантер Байден предстал перед окружным судьей штата Делавэр 3 октября. Два пункта обвинений, предъявленных ему месяц назад, связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Сын президента не признал себя виновным, отмечает Fox News. По всем трем пунктам ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до $500 000.
Против Хантера Байдена ранее были выдвинуты федеральные обвинения о нарушении налогового и антиотмывочного законодательств при осуществлении деловых операций. По данным прокурора, Хантер получал налогооблагаемый доход в размере более $1,5 млн ежегодно в 2017-2018 гг.
Байден-младший в июне заключил сделку со следствием, предполагавшую, что он признает себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате федерального налога, что позволило бы ему избежать тюремного заключения по обвинению в хранении огнестрельного оружия, но в июле сделка сорвалась.
После 20-минутного заседания суда Байден-младший был освобожден на время судебного разбирательства при условии, что он найдет работу, не будет употреблять алкоголь и наркотики, а также будет сообщать о всех планируемых поездках за рубеж.