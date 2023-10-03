Сын президента США не признал себя виновным по делу о незаконном хранении оружия

Хантер Байден предстал перед окружным судьей штата Делавэр 3 октября. Два пункта обвинений, предъявленных ему месяц назад, связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Сын президента не признал себя виновным, отмечает Fox News. По всем трем пунктам ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до $500 000.