Расследование по импичменту Джо Байдена в конгрессе США вряд ли даст результат

Согласно конституции США, импичмент можно осуществить только в том случае, если «за» проголосует обычное большинство в палате представителей и квалифицированное большинство (67 человек) в сенате, но у республиканцев в сенате всего 49 голосов, поэтому отстранение Байдена практически невозможно. В истории США не было ни одной доведенной до конца процедуры импичмента, в результате которой президент был бы снят с должности или ушел в отставку. В случае с Ричардом Никсоном в 1974 г. даже не дошло до голосования в палате представителей, так как он ушел в отставку за некоторое время до него. Процедура импичмента возбуждалась в отношении еще трех президентов: Эндрю Джонсона в 1868 г., Билла Клинтона в 1998 г. и Дональда Трампа в 2019 и 2021 гг. Трампа в 2019 г. пытались обвинить в злоупотреблении полномочиями для получения информации о коррупции Байдена на Украине, во втором случае – в 2021 г. – в подстрекательстве к мятежу, которым инициаторы посчитали штурм Капитолия.