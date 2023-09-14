Расследование по импичменту Джо Байдена в конгрессе США вряд ли даст результат

Расследование по импичменту Джо Байдена в конгрессе США вряд ли даст результатНо может сильно навредить его президентской кампании
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти поддержал начало расследования в рамках процедуры импичмента президенту Джо Байдену. Перспектив довести процедуру до отставки главы государства практически нет, но сам процесс станет важной частью кампании республиканцев по дискредитации действующего президента
Как заявил 12 сентября спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти, Байден «солгал американскому народу», что не был осведомлен о зарубежных деловых операциях членов его семьи. «Поэтому я отдал распоряжение комитетам палаты представителей по надзору и по вопросам судопроизводства начать проверку в отношении президента Джо Байдена в рамках процедуры импичмента», – заявил он.
Слухи об использовании членами семьи нынешнего президента его должности для достижения личных целей циркулируют в СМИ уже несколько лет. Широкую огласку получила деятельность его сына Хантера на Украине в бытность Байдена-старшего вице-президентом в администрации президента Барака Обамы (2009–2017 гг.). Хантер Байден вошел в совет директоров газодобывающей компании Burisma (разрабатывала месторождения в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азовском бассейнах) в 2014 г. В 2016 г. Джо Байден с целью обезопасить сына надавил на Киев, чтобы уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, инициировавшего уголовное дело в отношении менеджмента Burisma. С 2014 г. именно Байден курировал украинское направление внешней политики администрации Обамы.
Сам Байден не раз отрицал свою личную вовлеченность в дело Burisma и даже настаивал, что не обсуждал с сыном его бизнес-сделки. Однако в апреле 2022 г. в газете The New York Post опубликовали статью, в которой утверждалось, что Байден использовал в переписке с сыном псевдонимы Робин Уэр, Роберт Л. Питерс и JRB Уэр и информировал о ситуации с Шокиным и Burisma. В августе 2023 г. глава комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер, расследующий дело Байдена, официально запросил национальный архив предоставить конгрессменам доступ к переписке для проверки этой информации.
Угрозы республиканцев начать расследование для импичмента оглашены в момент начала президентской кампании 2024 г., когда рейтинг президента опустился до 39% (по данным сентябрьского опроса CNN). Кроме того, как пишет американское издание The Hill, 69% демократов считают Байдена слишком старым для участия в выборах, но одновременно 82% однопартийцев президента планируют поддержать его, если он будет кандидатом от партии.
Согласно конституции США, импичмент можно осуществить только в том случае, если «за» проголосует обычное большинство в палате представителей и квалифицированное большинство (67 человек) в сенате, но у республиканцев в сенате всего 49 голосов, поэтому отстранение Байдена практически невозможно. В истории США не было ни одной доведенной до конца процедуры импичмента, в результате которой президент был бы снят с должности или ушел в отставку. В случае с Ричардом Никсоном в 1974 г. даже не дошло до голосования в палате представителей, так как он ушел в отставку за некоторое время до него. Процедура импичмента возбуждалась в отношении еще трех президентов: Эндрю Джонсона в 1868 г., Билла Клинтона в 1998 г. и Дональда Трампа в 2019 и 2021 гг. Трампа в 2019 г. пытались обвинить в злоупотреблении полномочиями для получения информации о коррупции Байдена на Украине, во втором случае – в 2021 г. – в подстрекательстве к мятежу, которым инициаторы посчитали штурм Капитолия.
У республиканцев в палате представителей всего 222 места, т. е. большинство составляет всего пять мест, но их положение неустойчиво – умеренные республиканцы, настроенные против Трампа, могут не проголосовать за импичмент. Если их наберется хотя бы пятеро, процедура провалится, что политически невыгодно для Маккарти, говорит политолог Ян Веселов. Вероятно, Маккарти был вынужден объявить о начале расследования из-за угрозы со стороны немногочисленной группы наиболее консервативных республиканцев «Кокус свободы», которые давят на него. При избрании в январе Маккарти дал им ряд обещаний по бюджетной политике и другим вопросам, согласившись на изменение процедуры отзыва спикера. Теперь для голосования о снятии спикера с должности достаточно заявления всего одного недовольного конгрессмена. И консерваторы активно угрожают Маккарти, что если он не начнет импичмент, то они снимут его самого, говорит Веселов.
Республиканцы не надеются снять Байдена с поста, их главная цель – получить большее широкий доступ к информации о нем, считает заместитель директора Центра комплексных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По словам эксперта, Маккарти и его сторонники действуют в рамках долгосрочной стратегии, итоговой целью которой является максимальное ослабление Байдена как политической фигуры к выборам 2024 г. «Демократы ведь всегда пытаются выставить Трампа как самого токсичного кандидата, поэтому республиканцы хотят использовать аналогичный подход в отношении Байдена», – считает Суслов. Кроме того, эксперт подчеркнул, что решение Маккарти может усложнить процесс одобрения федерального бюджета в конгрессе. Это, в свою очередь, может привести к нарастанию политической напряженности и даже шатдауну (временному частичному прекращению финансирования) правительства США.