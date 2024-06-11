Присяжные не смогли в первый день вынести вердикт по делу Хантера Байдена

Осенью 2023 г. Хантеру Байдену предъявили обвинения в употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера в 2018 г. Кроме того, утверждается, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. По всем пунктам обвинения ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до $500 000.