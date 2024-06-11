Присяжные не смогли в первый день вынести вердикт по делу Хантера Байдена
В первый день заседаний присяжные не смогли вынести вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена, сообщает NBC News.
Перед заседанием присяжные заслушали стороны и показания свидетеля. На суде присутствовали Хантер Байден, первая леди США Джилл Байден, а также дядя и тетя подсудимого Джеймс Байден и Валери Байден Оуэнс.
Обсуждение между присяжными заседателями началось около 15:32 по местному времени (22:00 мск). Примерно через час оно завершилось без вынесения вердикта. Обсуждение возобновится 11 июня в 9:00 (16:00 мск).
Осенью 2023 г. Хантеру Байдену предъявили обвинения в употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера в 2018 г. Кроме того, утверждается, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. По всем пунктам обвинения ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до $500 000.