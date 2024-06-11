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Присяжные не смогли в первый день вынести вердикт по делу Хантера Байдена

Ведомости

В первый день заседаний присяжные не смогли вынести вердикт по делу сына президента США Хантера Байдена, сообщает NBC News.

Перед заседанием присяжные заслушали стороны и показания свидетеля. На суде присутствовали Хантер Байден, первая леди США Джилл Байден, а также дядя и тетя подсудимого Джеймс Байден и Валери Байден Оуэнс.

Обсуждение между присяжными заседателями началось около 15:32 по местному времени (22:00 мск). Примерно через час оно завершилось без вынесения вердикта. Обсуждение возобновится 11 июня в 9:00 (16:00 мск).

Осенью 2023 г. Хантеру Байдену предъявили обвинения в употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера в 2018 г. Кроме того, утверждается, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. По всем пунктам обвинения ему грозит до 25 лет лишения свободы и штраф до $500 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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