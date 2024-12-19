Путин не осуждает Байдена за решение помиловать сына
Оказалось, что в президенте США Джо Байдене больше человека, чем политика. Таким образом президент РФ Владимир Путин прокомментировал решение действующего американского лидера о помиловании своего сына Хантера Байдена.
Вопрос о помиловании Хантера Байдена Путин назвал «тонкой вещью» и привел примеры Ивана Грозного, Петра I и Иосифа Сталина. Последний отказался обменять своего сына Якова на генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.
«Байден – политик, и всегда важно, что в тебе больше – политика или человека. Оказалось, что в Байдене больше человека», – пояснил Путин.
1 декабря Байден сообщил, что принял решение о помиловании своего сына «за те преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог участвовать в период с 1 января по 1 декабря 2024 г.». Он добавил, что пошел на этот шаг, потому что обвинения против Хантера были политически мотивированными и направлены на то, чтобы навредить ему в политическом плане.
В июне Хантера Байдена признали виновным по делу о незаконной покупке оружия. Осенью 2023 г. его обвинили в серьезных нарушениях при покупке револьвера в 2018 г. Два пункта обвинений связаны с заполнением формы об употреблении запрещенных веществ при покупке револьвера осенью 2018 г. Согласно третьему пункту, Хантер владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков. Байден-младший был признан виновным по всем трем пунктам обвинения.
В августе газета The New York Times сообщила, что Хантер Байден в 2016 г. искал помощи у правительства США для потенциально прибыльного энергетического проекта в Италии, когда его отец был вице-президентом. Байден-младший написал по крайней мере одно письмо послу США в Италии в 2016 г. с просьбой о помощи украинской газовой компании Burisma, членом совета директоров которой он являлся.