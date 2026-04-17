Трамп заявил о готовности Ирана передать США обогащенный уран

16 апреля Трамп допустил проведение нового раунда переговоров в ближайшие дни, но выразил сомнение в продлении режима прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля. «Я бы сказал, что, если сделки не будет, боевые действия возобновятся», – заявил он. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов переговоров между сторонами.