Трамп заявил о готовности Ирана передать США обогащенный уран

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился передать Вашингтону высокообогащенный уран с ядерных объектов. Об этом он заявил журналистам, его слова приводит The Washington Post.

«У Ирана нет ядерного оружия, и они согласились с этим. Они согласились вернуть нам ядерную пыль, которая находится глубоко под землей», – сказал Трамп.

По данным издания, под «ядерной пылью» Трамп имел в виду запасы высокообогащенного урана, которые, по оценкам МАГАТЭ, были захоронены после авиаударов США по иранским ядерным объектам летом 2025 г.

США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. 8 апреля стороны объявили о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно.

После этого 13 апреля Вашингтон объявил о введении морской блокады Ирана в Ормузском проливе.

16 апреля Трамп допустил проведение нового раунда переговоров в ближайшие дни, но выразил сомнение в продлении режима прекращения огня, срок которого истекает 22 апреля. «Я бы сказал, что, если сделки не будет, боевые действия возобновятся», – заявил он. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов переговоров между сторонами.

