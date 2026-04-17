Политика

Посольство России считает шагом к эскалации договор Нидерландов с Украиной

Договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве беспилотников является еще одним шагом нидерландских властей в сторону военной эскалации, которая может бесконечно продолжаться, так заявили «РИА Новости» в посольстве РФ в Гааге.

В дипмиссии сообщили, что настроения и планы фиксируются и передаются Москве. При этом ничего нового в решении Гааги нет, так как, сказали в посольстве, каждое последующее правительство в Нидерландах проводит все более милитаристскую политику.

15 апреля министр обороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус сообщил, что власти королевства выделили 248 млн евро на производство беспилотников для нужд Украины. Речь идет об ударных и разведывательных дронах.

12 марта президент Румынии Никушор Дан во время брифинга заявил, что Украина и Румыния договорились о производстве беспилотников на румынской территории. По его словам, страны подписали декларацию о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в энергетической сфере.

9 февраля стало известно, что правительство Японии присоединится к программе поддержки Украины от НАТО PURL. Токио будет участвовать в закупке снаряжения американского производства для передачи Киеву. Средства японской стороны направятся исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения.

