Посол: США хотят найти формат диалога Израиля и Ливана без победителей
Представители Израиля и Ливана должны найти формат диалога, в котором не будет победителей и проигравших. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Сирии, посол в Турции Томас Баррак в кулуарах дипломатического форума в Анталье.
«Нужно найти формат диалога, где не будет победителей и проигравших. <...> Идея полного уничтожения «Хезболлы» нереалистична, поскольку движение является частью шиитского населения. Ливан уже пережил длительную гражданскую войну и не пойдет на ее повторение», – сказал дипломат (цитата по «РИА Новости»).
Баррак отметил, что мирный процесс находится в надежных руках, но для его завершения необходимо время. По словам посла, урегулирование конфликта силой маловероятно. Он призвал найти способ сосуществования и устойчивого развития всех сторон.
Президент США Дональд Трамп 16 апреля анонсировал перемирие между Израилем и Ливаном по итогам бесед с лидерами стран Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Оно вступило в силу с 17 апреля. При этом ливанское нацагентство отметило, что Израиль нарушил режим прекращения огня, ударив по городу Хиям из артиллерии.