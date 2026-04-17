Посол: США хотят найти формат диалога Израиля и Ливана без победителей

Президент США Дональд Трамп 16 апреля анонсировал перемирие между Израилем и Ливаном по итогам бесед с лидерами стран Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Оно вступило в силу с 17 апреля. При этом ливанское нацагентство отметило, что Израиль нарушил режим прекращения огня, ударив по городу Хиям из артиллерии.