Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

В Ленобласти создадут мобильные огневые группы для защиты от дронов

Ведомости

В Ленинградской области сформируют дополнительные мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко по итогам заседания оперштаба.

Группы разместят на предприятиях и объектах критической инфраструктуры. Они также будут переданы в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и других воинских частей, дислоцированных в регионе.

Финансирование закупки автомобилей и оборудования возьмут на себя региональные власти и сами предприятия.

Для комплектования групп планируется привлекать резервистов, в первую очередь ветеранов спецоперации с боевым опытом. «Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт», – пояснил Дрозденко.

Предполагается, что резервисты будут совмещать службу с работой на предприятиях. Срок нахождения на казарменном положении для защиты неба составит от двух до шести месяцев.

До этого Минобороны сообщало, что за ночь над регионами России было сбито 62 беспилотника. В Ленинградской области в Выборгском районе после падения обломков одного из дронов произошло возгорание складского помещения, пострадавших при этом не было.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь