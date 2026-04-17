В Ленобласти создадут мобильные огневые группы для защиты от дронов
В Ленинградской области сформируют дополнительные мобильные огневые группы для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко по итогам заседания оперштаба.
Группы разместят на предприятиях и объектах критической инфраструктуры. Они также будут переданы в распоряжение 6-й гвардейской армии ВВС-ПВО и других воинских частей, дислоцированных в регионе.
Финансирование закупки автомобилей и оборудования возьмут на себя региональные власти и сами предприятия.
Для комплектования групп планируется привлекать резервистов, в первую очередь ветеранов спецоперации с боевым опытом. «Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт», – пояснил Дрозденко.
Предполагается, что резервисты будут совмещать службу с работой на предприятиях. Срок нахождения на казарменном положении для защиты неба составит от двух до шести месяцев.