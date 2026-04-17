Силы ПВО за ночь уничтожили 62 украинских беспилотника над регионами РФ
Российские силы ПВО за ночь сбили 62 украинских беспилотника над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались с 20:00 мск 16 апреля до 7:00 мск 17 апреля. Дроны уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Новгородской областями, а также над Крымом.
В Ленинградской области в Выборгском районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание складского помещения. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших нет, на месте работают пожарные.
В ночь на 16 апреля сообщалось, что силы ПВО уничтожили 207 беспилотников ВСУ. Тогда массированной атаке подвергся Краснодарский край. Повреждения были зафиксированы в Туапсе, Лоо, Дагомысе и Новороссийске. По данным региональных властей, в Туапсе погибли два человека, еще семь пострадали. В Сочи обломки повредили жилые дома, в Дагомысе – здание детского сада, детей перевели в другой корпус.