Силы ПВО за ночь уничтожили 62 украинских беспилотника над регионами РФ

В ночь на 16 апреля сообщалось, что силы ПВО уничтожили 207 беспилотников ВСУ. Тогда массированной атаке подвергся Краснодарский край. Повреждения были зафиксированы в Туапсе, Лоо, Дагомысе и Новороссийске. По данным региональных властей, в Туапсе погибли два человека, еще семь пострадали. В Сочи обломки повредили жилые дома, в Дагомысе – здание детского сада, детей перевели в другой корпус.