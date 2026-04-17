Президент Сирии заявил о пятилетнем плане восстановления страны
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявил о планах по поэтапному восстановлению страны в течение пяти лет, включая политические реформы, экономическое развитие и восстановление государственного единства. Его слова передает Clash Report.
По его словам, на первом этапе предполагается принятие конституционной декларации для устранения политического вакуума, затем – проведение парламентских выборов и разработка новой конституции.
Параллельно власти намерены сосредоточиться на создании экономической инфраструктуры, улучшении инвестиционного климата и восстановлении международных и региональных связей. В числе приоритетов также – снятие санкций и привлечение инвестиций.
Аш-Шараа отметил, что в ближайшие годы Сирии предстоит провести масштабную работу по сбору демографических данных и переписи населения на фоне значительных перемещений граждан внутри страны и за ее пределами. Отдельным направлением он назвал восстановление территориальной и политической целостности страны, которая, по его словам, была серьезно разделена.
При этом президент подчеркнул, что часть задач, изначально рассчитанных на пятилетний срок, уже удалось реализовать в течение года благодаря устойчивости населения и внешней поддержке.
Он также сообщил, что Сирия пока не получила прямой международной помощи, но были достигнуты договоренности о ряде инвестиционных проектов, некоторые из которых уже реализуются. По его словам, страна рассчитывает прежде всего на собственные ресурсы, а возможная помощь извне не должна носить политизированный характер или сопровождаться условиями.
В феврале стало известно, что Евросоюз собирается пересмотреть санкционный режим в отношении Сирии, введя ограничительные меры против лиц и компаний, саботирующих переходный процесс в стране. По данным Euractiv, в новые списки ограничений предполагается включать вооруженные группировки, нарушителей прав человека, организаторов наркотрафика и лиц, пойманных на коррупции в период реконструкции Сирии.