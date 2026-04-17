Авианосец ВМС США загорелся во время ремонтных работ

Ведомости

Авианосец ВМС США USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) загорелся во время проведения ремонтных работ на верфи. Об этом сообщает ВМС США (USNI) со ссылкой на представителя ВМС.

Возгорание произошло 14 апреля и было оперативно локализовано силами экипажа корабля и персонала судоремонтного предприятия. Пострадали три моряка. Им оказали медицинскую помощь, после чего они вернулись к исполнению служебных обязанностей.

Авианосец находится на плановом ремонте с января 2025 г. после завершения развертывания в составе 5-го флота США. Работы включают модернизацию ключевых систем корабля, в том числе силовой установки и боевых возможностей.

17 марта The New York Times писала, что пожар на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов. Инцидент произошел на прошлой неделе. Возгорание началось в прачечных помещениях, огонь быстро распространился через вентиляцию сушильной машины. В результате пострадали два моряка, угрозы их жизни нет. Десятки членов экипажа получили отравление продуктами горения.

