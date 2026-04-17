Авианосец ВМС США загорелся во время ремонтных работ

17 марта The New York Times писала, что пожар на борту американского авианосца USS Gerald R. Ford тушили более 30 часов. Инцидент произошел на прошлой неделе. Возгорание началось в прачечных помещениях, огонь быстро распространился через вентиляцию сушильной машины. В результате пострадали два моряка, угрозы их жизни нет. Десятки членов экипажа получили отравление продуктами горения.