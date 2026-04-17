Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
Президент Владимир Путин в формате видеоконференции проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности 17 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путин традиционно сам обозначит тему встречи. Других публичных крупных мероприятий у президента не запланировано, указал представитель Кремля.
Предыдущее совещание главы государства с Совбезом состоялось 13 марта. Тогда темой встречи стали дополнительные меры по защите критически важной инфраструктуры. Во время совещания доклады представили вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Накануне прошедшего совещания, 11 марта, была зафиксирована атака ВСУ на компрессорную станцию «Русская» в южной части России. До этого также сообщалось об украинских атаках на КС «Береговая» и «Казачья». Эти объекты относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и помогают надежно осуществлять поставки газа по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток».