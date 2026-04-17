Песков отверг мнение, что Путину о чем-то не докладывают

Виктория Боня опубликовала 18-минутное обращение «от лица народа» 14 апреля. В нем она заявила, что «народ и губернаторы боятся» президента, а потому не могут честно рассказать о проблемах в стране. Среди поднятых тем – наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета. Видео набрало более 1 млн лайков и свыше 20 млн просмотров.