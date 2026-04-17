Песков отверг мнение, что Путину о чем-то не докладывают

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят смысла продолжать дискуссию о видеообращении блогера Виктории Бони. Вместе с тем он отверг предположения, что Владимир Путин может не знать о проблемах, о которых говорят блогеры.

«Нет, это не так. Путин – глава государства, и его полномочия подразумевают самый широкий круг вопросов, которые находятся на повестке дня», – сказал пресс-секретарь.

Виктория Боня опубликовала 18-минутное обращение «от лица народа» 14 апреля. В нем она заявила, что «народ и губернаторы боятся» президента, а потому не могут честно рассказать о проблемах в стране. Среди поднятых тем – наводнение в Дагестане, разлив мазута в Анапе, изъятие скота в Новосибирской области и блокировки интернета. Видео набрало более 1 млн лайков и свыше 20 млн просмотров.

16 апреля Песков сообщил, что в Кремле видели ее видеообращение и приняли озвученные замечания в работу. По его словам, поднятые блогером темы – резонансные, но по ним уже ведется «большая работа». После этого Боня записала новое видеообращение, где со слезами на глазах поблагодарила власти за внимание.

