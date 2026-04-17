Лукашенко предложил США «поучиться демократии» у Белоруссии
США не могут считаться образцом демократии и им нужно поучиться у Минска. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал в интервью журналисту RT Рику Санчесу.
Отвечая на вопрос о распространенном мнении, что Белоруссия является диктатурой, а США – примером демократического государства, Лукашенко выступил с резкой критикой Вашингтона. «США – это самая настоящая диктатура, а у нас во сто крат этой демократии больше», – заявил он.
Белорусский лидер также обвинил Соединенные Штаты в нарушении прав человека за рубежом. «Какие права человека, если вы разбомбили школу в суверенной, независимой стране, которая расположена в десятках тысяч километров от вас, ничем вам не угрожала?» – сказал Лукашенко.
По его словам, действия США продиктованы экономическими интересами. «У них есть интерес – в контроле над ресурсами: нефтью и газом, и этот интерес добывается любыми способами», – отметил он.
«Я давно говорил – у нас демократии вам придется учиться», – заключил Лукашенко.
При этом в последнее время в отношениях между Минском и Вашингтоном наблюдается потепление. Как писали «Ведомости» 30 марта, Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) исключило из SDN-листа производителя калийных удобрений «Беларуськалий» и его экспортного трейдера – Белорусскую калийную компанию, а также ряд связанных структур. Кроме того, была выдана бессрочная лицензия на проведение операций с рядом белорусских банков.
Решение последовало после переговоров спецпосланника президента США Джона Коула с Лукашенко, по итогам которых Минск освободил 250 заключенных. Ранее Вашингтон уже начал частично пересматривать санкционную политику, в частности сняв ограничения с авиакомпании «Белавиа» в 2025 г.