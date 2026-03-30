Что даст Белоруссии снятие санкций США

Исключение из списка SDN означает, что для американских компаний белорусские калийные предприятия больше не являются запрещенными, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Теперь они могут без ограничений вступать в любые хозяйственные сделки, договоры о покупке, поставках и их финансировании. Это решение развязывает руки банкам США – теперь им разрешено проводить операции в долларах с белорусской стороной. Но ждать отмены и санкций ЕС не стоит – тут требуется консенсус всех членов союза. Так что платежи через SWIFT и Европу могут не пройти – стороны будут искать финансовые потоки не через систему ЕС, говорит он.