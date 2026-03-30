Что даст Белоруссии снятие санкций США

Что даст Белоруссии снятие санкций СШАМинск может заработать до $300 млн в год, но санкции могут вернуть в любой момент
Американские власти сняли санкции с производителя белорусских калийных удобрений и его экспортного трейдера – «Беларуськалия» и Белорусской калийной компании (БКК), а также дочерней компании БКК «Агророзквит» и всех их «дочек» с долей более 50%. Все эти предприятия 26 марта исключены из SDN-листа, сообщает Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC).
Кроме того, минфин США выдал бессрочную генлицензию № 14 на операции с американскими лицами Банка реконструкции и развития Белоруссии (БРРБ) и Белинвестбанка, а также связанных с последним «некоторых дополнительных организаций». Запреты в отношении минфина Белоруссии и БРРБ OFAC «больше не оправдывает».
Это произошло после переговоров спецпосланника американского президента Джона Коула с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, по итогам которых Минск освободил 250 заключенных. О намерении Вашингтона снять санкции Коул сообщил еще 19 марта. В сентябре 2025 г. США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа».
Сами американские ограничения действовали с 2021 г. Это были первые секторальные санкции США против белорусской экономики. Тогда американский минфин счел прибыль от экспорта калийных удобрений «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко». Введение санкций объяснялось подавлением белорусскими властями протестов лета 2020 г., когда Лукашенко был объявлен ЦИК победителем на выборах и избран на шестой срок. В декабре 2025 г. «Беларуськалию» ослабили санкции и выдали компании генлицензию. Это позволило ей заключать сделки с американскими лицами, но разблокировка активов или транзакции со структурами «Беларуськалия» были запрещены.
Исключение из списка SDN означает, что для американских компаний белорусские калийные предприятия больше не являются запрещенными, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Теперь они могут без ограничений вступать в любые хозяйственные сделки, договоры о покупке, поставках и их финансировании. Это решение развязывает руки банкам США – теперь им разрешено проводить операции в долларах с белорусской стороной. Но ждать отмены и санкций ЕС не стоит – тут требуется консенсус всех членов союза. Так что платежи через SWIFT и Европу могут не пройти – стороны будут искать финансовые потоки не через систему ЕС, говорит он.
То, что «Беларуськалий» и БКК убрали из списка SDN, с минфина сняли ограничения на операции, а двум банкам выдали бессрочные генлицензии, – заметный и существенный шаг, отмечает гендиректор РСМД Иван Тимофеев. Ранее санкции Минску смягчались лишь выдачей генлицензий, но предприятия оставались в SDN. При этом в списке заблокированных лиц остается ряд крупных компаний – их пока не исключают и лицензий по ним нет, вернуть в SDN и отозвать генлицензии при случае тоже могут быстро, подчеркивает эксперт: «Все правовые механизмы против Белоруссии – исполнительные указы, федеральные законы США – действуют».
В 2019 г., по данным БКК, белорусские калийные удобрения поставлялись в 107 стран и составляли 20% их мирового экспорта. Тогда Белстат оценивал эти поставки за границу в $2,78 млрд, а в 2020 г. – в $2,41 млрд. После того как за полгода до американских санкций, в июне 2021 г., Евросоюз ввел санкции против половины белорусских калийных удобрений, официальные данные об экспорте калия были засекречены. Аналогичные американским блокирующие санкции против «Беларуськалия» Брюссель ввел в феврале 2022 г. незадолго до начала боевых действий на Украине.
Санкции вынудили «Беларуськалий» искать иных покупателей. К 2025 г. крупнейшим стал Китай. На него пришлось 30% от всего белорусского экспорта – по данным ГТУ КНР, за 2025 г. белорусских калийных удобрений поставили в эту страну на $747,2 млн. Всего за 2025 г., по оценке агентства Argus, Минск экспортировал 12 млн т всех видов удобрений, из них 11,6 млн т – через порты Северо-Запада России. Доступ к литовской Клайпеде (переваливала до 2022 г. 10–11 млн т удобрений) закрыт с 2022 г. санкциями ЕС. США с 2017 по 2021 г. закупали 635 000 т белорусских калийных удобрений ежегодно, сообщает Argus.
Мировой спрос на хлорид калия концентрирован – порядка 60% приходится на США, Бразилию и Китай примерно в равной пропорции, замечает ведущий эксперт ЦМАКПа Андрей Гнидченко. «Исходя из исторических объемов закупок США до введения секторальных санкций речь может идти о дополнительных поставках на $200–300 млн, или 10% экспорта калийных удобрений для Белоруссии».
Впрочем, продолжает эксперт, основные покупатели удобрений из Белоруссии традиционно Китай и Бразилия, поэтому снятие санкций существенно не повлияет на торговые потоки в мировом масштабе, но может привести к замедлению роста цен именно на калийные удобрения. «Для Минска возможности диверсификации ограничены – экспорт по другим направлениям, кроме США, продолжался в условиях санкций ЕС через российские порты и в статистике стран-импортеров будет проходить как поставки российской продукции», – говорит Гнидченко.
Исключение «Беларуськалия» из SDN-листа – попытка США усилить ценовую конкуренцию на мировом рынке калийных удобрений, сдержать инфляционные тенденции и ослабить экспортные доходы России, полагает советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников. Но хотя после исключения из SDN-листа генлицензия не требуется, западные компании стараются у бывших подсанкционных лиц ничего не покупать. «Для мелких покупателей это зеленый свет, продажи должны вырасти уже в этом году, особенно если решится вопрос балтийских портов», – говорит он.
По мнению руководителя Центра белорусских и прибалтийских исследований Института Европы РАН Николая Межевича, сотрудничество с Белоруссией скорее может снизить зависимость США от поставок из Канады. По словам Межевича, если США реально хотят вложиться в белорусские удобрения, они должны будут восстановить их транзит через Литву.