США сняли санкции против «Беларуськалия» и минфина страны
Вашингтон отменяет санкции против минфина Белоруссии. Это следует из сообщения Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.
Ограничения также сняты с Белинвестбанка, «Банка развития республики» и компании «Беларуськалий». Американское ведомство выдало генеральную лицензию 14, разрешающую транзакции с «Белинвест-инжинирингом» и «Белбизнеслизингом».
19 марта спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что Вашингтон снимет санкции с минфина Белоруссии и двух банков.
До этого OFAC в обмен на помилование 123 политзаключенных властями Белоруссии вместо анонсированного снятия санкций с «Беларуськалия» выдало ему лицензию на сделки.
Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, не отмена, а ослабление санкций без указания конкретных сроков в генлицензии – нормальная практика для США. По его мнению, администрация Трампа сейчас прощупывает почву в диалоге с Минском с учетом близости белорусского лидера Александра Лукашенко к российскому президенту Владимиру Путину.