Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США сняли санкции против «Беларуськалия» и минфина страны

Ведомости

Вашингтон отменяет санкции против минфина Белоруссии. Это следует из сообщения Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США.

Ограничения также сняты с Белинвестбанка, «Банка развития республики» и компании «Беларуськалий». Американское ведомство выдало генеральную лицензию 14, разрешающую транзакции с «Белинвест-инжинирингом» и «Белбизнеслизингом».

19 марта спецпосланник президента США Джон Коул сообщил, что Вашингтон снимет санкции с минфина Белоруссии и двух банков.

До этого OFAC в обмен на помилование 123 политзаключенных властями Белоруссии вместо анонсированного снятия санкций с «Беларуськалия» выдало ему лицензию на сделки.

Как говорил «Ведомостям» старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин, не отмена, а ослабление санкций без указания конкретных сроков в генлицензии – нормальная практика для США. По его мнению, администрация Трампа сейчас прощупывает почву в диалоге с Минском с учетом близости белорусского лидера Александра Лукашенко к российскому президенту Владимиру Путину.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь