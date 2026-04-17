Российский МИД поприветствовал прекращение боев в Ливане
Россия приветствует достигнутую договоренность о прекращении боевых действий в Ливане. Это создаст условия для выправления гуманитарной ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте министерства.
Она напомнила, что Москва призывала к прекращению конфронтации и к дипломатическому урегулированию с самого начала эскалации на Ближнем Востоке. Захарова отметила, что проведение 14 апреля первого за 33 года прямого контакта между представителями Ливана и Израиля в МИДе расценивают как шаг в правильном направлении. Отказ от силовых действий может нормализовать ситуацию в Ливане.
«Надеемся, что Тель-Авиву и Бейруту удастся найти точки соприкосновения и встать на путь оздоровления двусторонних отношений», – сказала она.
Президент США Дональд Трамп 16 апреля анонсировал перемирие между Израилем и Ливаном по итогам бесед с лидерами стран Биньямином Нетаньяху и Джозефом Ауном. Оно вступило в силу с 17 апреля. При этом ливанское нацагентство отметило, что Израиль нарушил режим прекращения огня, ударив по городу Хиям артиллерией.
Тогда же Нетаньяху заявил, что есть шанс заключить «историческое» мирное соглашение с Ливаном на фоне введения 10-дневного режима прекращения огня. Ключевыми условиями израильской стороны остаются разоружение ливанского движения «Хезболла» и достижение долгосрочного и устойчивого мира.