Главная / Политика /

РФ и Индия смогут направлять друг другу военных и корабли в рамках соглашения

Россия и Индия в рамках заключенного межгосударственного соглашения могут направлять на территории друг друга до 3000 военнослужащих, 10 самолетов и пяти кораблей. Об этом говорится в документе, размещенном на портале официального опубликования правовых актов.

В соглашении указано, что военные корабли и другие силы могут помогать стране-партнеру с ликвидацией последствий от потенциальных стихийных бедствий. Кроме того, они могут участвовать в объединенных учениях.

Запросы на полеты военных самолетов и проход кораблей будут осуществляться по дипломатическим каналам. О выходе судна из порта необходимо сообщить старшему морскому начальнику не позднее чем за 24 часа, отмечается в документе.

Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение в декабре 2025 г. В середине месяца закон о ратификации также подписал президент РФ Владимир Путин. Соглашение вступило в силу 12 января 2026 г. Его действие продлится пять лет, предусмотрена автоматическая пролонгация.

