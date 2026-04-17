КСИР уточнил новый порядок судоходства в Ормузском проливе
Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) уточнило новый порядок судоходства в Ормузском проливе. Сообщение командования опубликовано в Telegram-канале.
Согласно новым правилам:
гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту;
движение военных судов через пролив по-прежнему запрещено;
передвижение возможно только с разрешения ВМС КСИР.
Судоходство будет открыто с реализацией режима прекращения огня в Ливане, указали в иранском командовании.
17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. Речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком. В 17:55 мск круизный лайнер Celestyal Discovery вышел из Ормузского пролива, став первым пассажирским судном, которое покинуло акваторию с момента начала конфликта.