КСИР уточнил новый порядок судоходства в Ормузском проливе

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. Речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком. В 17:55 мск круизный лайнер Celestyal Discovery вышел из Ормузского пролива, став первым пассажирским судном, которое покинуло акваторию с момента начала конфликта.