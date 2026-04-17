Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

КСИР уточнил новый порядок судоходства в Ормузском проливе

Ведомости

Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) уточнило новый порядок судоходства в Ормузском проливе. Сообщение командования опубликовано в Telegram-канале.

Согласно новым правилам:

  • гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту;

  • движение военных судов через пролив по-прежнему запрещено;

  • передвижение возможно только с разрешения ВМС КСИР.

Судоходство будет открыто с реализацией режима прекращения огня в Ливане, указали в иранском командовании.

17 апреля Иран объявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. По словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. Речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком. В 17:55 мск круизный лайнер Celestyal Discovery вышел из Ормузского пролива, став первым пассажирским судном, которое покинуло акваторию с момента начала конфликта.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте