Первый круизный лайнер покинул Ормузский пролив
Круизный лайнер Celestyal Discovery вышел из Ормузского пролива, став первым пассажирским судном, которое покинуло акваторию с момента начала конфликта вокруг Ирана и закрытия пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на данные о движении судов.
Агентство отмечает, что танкер пересек пролив в 17:55 мск, находясь на расстоянии около 3 км от побережья Омана. Судно продолжило движение на юг, оно должно прибыть в оманский порт Маскат. Как пишет ТАСС, маршрут был изменен, изначальной точкой прибытия был порт Хасаб.
Еще в начале марта генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес говорил, что в результате закрытия движения судов в Ормузском проливе на круизных лайнерах застряли примерно 15 000 туристов. Кроме того, он говорил о 20 000 моряках, оставшихся на кораблях в акватории.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна открывает Ормузский пролив для коммерческих судов. По его словам, проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. При этом речь идет о ранее объявленном маршруте вдоль иранского берега, а не об открытии пролива целиком.