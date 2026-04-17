Трамп поблагодарил «двух замечательных людей» за помощь по сделке с Ираном

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов до конца перемирия. Он отметил, что проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. Имеется в виду маршрут вдоль иранского берега, а не открытие всего пролива. Агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совбезе подчеркнуло, что Тегеран может снова закрыть пролив, если США продолжат морскую блокаду.