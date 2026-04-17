Политика

Трамп поблагодарил «двух замечательных людей» за помощь по сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост с благодарностью властям Пакистана за содействие в достижении соглашения с Ираном.

«Спасибо Пакистану и его великому премьер-министру и фельдмаршалу – двум замечательным людям!» – написал американский лидер.

Американский лидер также поблагодарил правительства Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара «за огромную отвагу и помощь».

17 апреля Трамп заявил, что ожидает скорого заключения сделки с Ираном. Это произойдет в ближайшие один – два дня, по мнению главы Белого дома. При этом источники Axios в американской администрации отмечают, что, несмотря на значительный прогресс и обсуждение трехстраничного мирного плана, между сторонами сохраняются разногласия по ключевым вопросам.

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов до конца перемирия. Он отметил, что проход будет осуществляться по согласованному маршруту на весь период действия режима прекращения огня. Имеется в виду маршрут вдоль иранского берега, а не открытие всего пролива. Агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совбезе подчеркнуло, что Тегеран может снова закрыть пролив, если США продолжат морскую блокаду.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте