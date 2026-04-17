Главная / Политика /

Лавров прилетел в Анталью на дипломатический форум

В Турцию прибудут делегации из более чем 150 стран
Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию, чтобы принять участие в Анталийском дипломатическом форуме, передает корреспондент «Ведомостей».

Как анонсировал российский МИД, министр планирует обсудить на форуме работу над АЭС «Аккую», эксплуатацию «Голубого потока» и «Турецкого потока», а также российско-турецкое взаимодействие по ситуации в Сирии.

Весной 2025 г. на форуме в Анталье один из журналистов назвал российского министра самой популярной политической фигурой на мероприятии после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лаврова спросили, как он ощущает себя в роли «дипломатической рок-звезды». Тот отметил, что не видит в этом ничего плохого.

На V Анталийский дипломатический форум приедут делегации из более чем 150 стран, включая 22 глав государств и правительств, а также более 50 министров. Участники обсудят основные аспекты международной повестки, в том числе происходящее на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье и Черноморском регионе.

