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Лавров ответил на вопрос, чувствует ли он себя «дипломатической рок-звездой»

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не против того, чтобы некоторые дипломаты воспринимались «рок-звездами», как это происходит и среди глав государств. Об этом он заявил на Анталийском дипломатическом форуме, пишет ТАСС.

Министр ответил на замечание журналиста, который назвал Лаврова самой популярной политической фигурой на форуме после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Российского дипломата спросили, как он ощущает себя в роли «дипломатической рок-звезды». 

«Я думаю, что, если есть главы государств, которые являются настоящими "рок-звездами", то ничего нет плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям нравится это, если люди считают, что это весело, то пусть будет так», – сказал он.

12 апреля Лавров принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова говорила, что в рамках мероприятия ожидается выступление министра и проведение двусторонних встреч с иностранными коллегами.

Также пройдет обсуждение ключевых аспектов международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Закавказье и Черноморском регионе, а также вопросы отношений с отдельными странами. Позже она рассказала, что в рамках форума Лавров обсудит тему украинского кризиса.

По итогам 2024 г. 14% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) назвали Лаврова «политиком года». Лидером рейтинга стал президент РФ Владимир Путин (50%), второе место  занял председатель правительства Михаил Мишустин (18%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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