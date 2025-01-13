В число «политиков 2024 года» вошли Зюганов, Даванков и уже покойный Жириновский

В число «политиков 2024 года» вошли Зюганов, Даванков и уже покойный ЖириновскийРеспонденты называют тех, кто находится в медиаповестке или считается статусной персоной
По итогам 2024 г. человеком, которого большинство россиян называют «политиком года», стал Владимир Путин (он занимает пьедестал с 2006 г.). Его назвали 50% респондентов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Было опрошено 1600 человек, можно было назвать до трех имен. На 2-м месте председатель правительства Михаил Мишустин (18%), на третьем – министр иностранных дел Сергей Лавров (14%). Кроме того, рейтинг впервые пополнил глава Минобороны Андрей Белоусов (7%), в прошлом первый вице-премьер. У всех остальных «политиков года» популярность ниже статистической погрешности (2,5%).
К примеру, по 2% респондентов ВЦИОМа назвали зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина, постоянного представителя России при ООН Василия Небензю. Также «политиками года» (но их назвали по 1% опрошенных) стали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат облдумы Саратовской области от КПРФ Николай Бондаренко, Алексей Навальный, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и др.
В этот ряд вошли и некоторые депутаты кроме Володина. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер нижней палаты от «Новых людей» Владислав Даванков (участвовал в выборах президента в 2024 г.) и умерший еще в 2022 г. основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Россияне могли вспомнить именно их из-за «обезличивания» депутатов и чиновников, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Их позиции близки или одинаковы, говорит он. Именно поэтому выше других в рейтинге оказываются люди со статусом, а в случае исчезновения их из повестки политики забываются через несколько месяцев, заключил он.
Такой рейтинг ВЦИОМа – это скорее отражение присутствия в медиаполе политиков и чиновников, говорит политолог Дмитрий Еловский. Например, Зюганов – один из немногих оппозиционных лидеров, который часто появляется на федеральном телевидении, у него «мощный накопленный медийный бэкграунд», рассуждает он. С Жириновским несколько иная ситуация: ЛДПР, а потом и государство приложили немало усилий для «легендирования его как персонажа». Даванков же «выстрелил» на фоне президентской кампании, указал Еловский.
Кроме того, при ответах на вопросы об узнаваемости политиков важно учитывать и фактор случайности: назвать фамилию депутата могут только потому, что недавно прочитали новость о нем, уточнил член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук. Удержать внимание на себе и «не расплескать» медийный капитал до 2026 г. вошедшим в рейтинг будет непросто, считает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Передача же накопленного, особенно персонального, капитала – «крайне сложный» процесс, продолжает Еловский.
Непросто идет такая передача, например, у ЛДПР: Леонид Слуцкий воспринимается как лидер партии, но до популярности Жириновского ему еще далеко, обратил внимание он. По оценке политконсультанта Олега Бондаренко, глава ЛДПР так и не сумел сформировать свою политическую идентичность. Неспроста, говорит он, Слуцкого периодически путают с его тезкой – футбольным тренером Леонидом Слуцким. Отсутствие в массовом сознании лидера «Справедливой России» Сергея Миронова можно объяснить тем, что партия проигнорировала президентские выборы в 2024 г. и не выдвинула никакого кандидата, а поддержала президента, говорит Гращенков. Тем самым справороссы в принципе утратили свою идентичность, считает он.
Примерно треть россиян (30%) затруднились ответить на вопрос о «политике года». 6% считают, что вовсе нет политических деятелей, которым можно было бы присвоить это звание.