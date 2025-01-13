В число «политиков 2024 года» вошли Зюганов, Даванков и уже покойный Жириновский

В этот ряд вошли и некоторые депутаты кроме Володина. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер нижней палаты от «Новых людей» Владислав Даванков (участвовал в выборах президента в 2024 г.) и умерший еще в 2022 г. основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Россияне могли вспомнить именно их из-за «обезличивания» депутатов и чиновников, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Их позиции близки или одинаковы, говорит он. Именно поэтому выше других в рейтинге оказываются люди со статусом, а в случае исчезновения их из повестки политики забываются через несколько месяцев, заключил он.