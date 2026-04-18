Президент Колумбии: Латинскую Америку ждет восстание, если США не изменят курс
Латинскую Америку ждет восстание против влияния США, если Вашингтон не пересмотрит свою политику в отношении региона. Соответствующее заявление президент Колумбии Густаво Петро сделал в интервью испанской газете El País.
Администрация президента США Дональда Трампа внесла Петро в санкционный список, составленный Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, за предполагаемую причастность к мировому обороту наркотиков. По словам Петро, санкции OFAC используются в качестве политического инструмента для вымогательства у «тех из нас, кто придерживается инакомыслящей политики».
«Когда меня внесли в санкционный список OFAC, я понял, что этот инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим. Он используется как механизм вымогательства против тех, кто выражает иную политику. Это система, подобная той, что была у короля Испании несколько веков назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой».
Особое возмущение Петро вызвала январская операция США в Каракасе, в ходе которой был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Каракас – первый латиноамериканский город, подвергшийся бомбардировкам в своей истории; даже Панама не была. Это нанесло рану, которую нынешние правители принимают со страхом… и становятся на колени», – подчеркнул колумбийский лидер.
При этом Петро назвал свои личные отношения с Трампом «хорошими». По его словам, они недавно дважды разговаривали, и встреча разрушила «лживые пузыри» друг о друге. «Я не ходил на колени или умолять [Вашингтон], а состоялся личный разговор между разными силами, которые признают друг друга как равные», – заявил Петро, охарактеризовав Трампа как «арийского господина из семьи иммигрантов, которые приехали в США и преуспели».
Говоря о внутриполитической повестке, президент Колумбии, который покинет свой пост 7 августа, поставил под сомнение честность предстоящих выборов. «В Колумбии всегда было мошенничество, – заявил Петро. – Выборы в Колумбии – это бизнес». На вопрос, признает ли он результаты голосования, он ответил: «Да, но не мошенничество». Своей главной ошибкой за четыре года правления Петро назвал назначение министров, которые, по его словам, «предали программу, за которую проголосовал народ».
Петро, избранный в 2022 г, должен покинуть свой пост в августе, поскольку конституция Колумбии запрещает президентам занимать должность более одного срока.
В начале января силы США похитили из Венесуэлы Мадуро и его супругу. Американские власти обвиняют Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия. В суде Мадуро заявил, что был похищен, и не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.